«Non ti muovere o t’ammazzo»: tassista rapinato col coltello alla gola. Inutili le suppliche (video) (Di sabato 15 agosto 2020) «Non ti muovere o t’ammazzo». Parole minacciose rese veritiere dall’azione violenta vissuta nella notte milanese in drammatici istanti da incubo da un tassista rapinato col coltello alla gola. Succede tutto in pochi minuti, quando l’autista è ormai a fine corsa. I tre ragazzi che ha caricato a bordo siedono sul sedile posteriore del taxi quando, all’improvviso, uno della banda conficca un coltello alla gola dell’uomo e gli intima di consegnare soldi e chiavi dell’auto. La telecamera montata a bordo riprende e immortale l’orrore… Milano, tassista rapinato col coltello alla gola A nulla ... Leggi su secoloditalia

