Nikolai Danielsen, chi è il (forse) nuovo fidanzato di Emma Marrone (Di sabato 15 agosto 2020) La prima volta che il gossip ha insinuato ci fosse del tenero tra Emma Marrone e il modello ventinovenne Nikolai Danielsen era l’estate dell’anno passato. Allora, i due erano stati fotografati l’uno al fianco dell’altra nel mare di Capri, poi a Formentera. Sembrava fosse nata una coppia nuova, l’amore dell’estate. Ma quelle prime indiscrezioni sono presto sfumate ed Emma Marrone, che i rotocalchi oggi vorrebbero vicina all’ex fidanzato, Stefano De Martino, è tornata a «viaggiare da sola». Leggi su vanityfair

Il gossip insegue la coppia (presunta) da un anno. La cantante, che rotocalchi vorrebbero essersi riavvicinata all'ex Stefano De Martino, starebbe frequentando il modelle ventinovenne, con il quale è ...

