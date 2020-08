Napoli su David Silva? Secca smentita: ma lo spagnolo non firma ancora per la Lazio (Di sabato 15 agosto 2020) Giallo attorno al futuro di David Silva: il fantasista, anni 34, non ha ancora firmato con la Lazio nonostante l'accordo economico già raggiunto. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli David Napoli su David Silva? Secca smentita: ma lo spagnolo non firma ancora per la Lazio Tutto Napoli La storica figuraccia del Barcellona. Questa partita entra nella storia

Storica figuraccia del Barcellona che ne prende otto dal Bayern Monaco di Flick e se ne torna a casa con le ossa rotte e con tanto di umiliazione. I bavaresi hanno dominato in lungo e in largo e sconf ...

Ecco perché David Silva non ha ancora detto sì alla Lazio: svelato il motivo

Oggi in campo a Lisbona con il City, domani dove? Solo David Silva sa cosa vuole dal futuro. Deve una risposta alla Lazio, non può tergiversare ad oltranza. La giornata di giovedì è stata lunga, ha pr ...

