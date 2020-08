Messi e Ronaldo, fine di un’era? Nessuno dei due in semifinale di Champions, non accadeva da 15 anni (Di sabato 15 agosto 2020) I più giovanotti, coloro che hanno iniziato a masticare calcio da almeno 10 anni a questa parte, sono stati abituati al continuo dualismo Messi-Cristiano Ronaldo. Rivali in Spagna, rivali in Europa, rivali sul campo. Ma uguali, identici, quando si tratta di record personali e successi di squadra. E non per niente, anche da più di 10 anni, monopolizzano il grande calcio. E se Barcellona e Real Madrid hanno vinto tutto ciò che si poteva vincere è anche (soprattutto) merito loro. Per non parlare dei Palloni D’Oro, con Modric che ha spezzato la lunga egemonia dei due campioni. Insomma, un’era senza precedenti. Ma un’era che, forse, è terminata. Mai era successo, nella storia del calcio, che due giocatori si contendessero titoli personali e di squadra per così ... Leggi su calcioweb.eu

