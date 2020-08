MARETTIMO: L’EX SINDACO FAZIO LITIGA CON UN RAGAZZO PER BANALI MOTIVI, I DUE FINISCONO IN OSPEDALE (Di sabato 15 agosto 2020) Una lite per un banale scherzo ferragostano chefinisce in rissa, poteva trasformarsi in tragedia, che comunque si conclude all’OSPEDALE Sant’Antonio. Protagonista principale l’ex SINDACO di Trapani ed ex deputato Girolamo FAZIO, con lui protagonista un RAGAZZO di 17 anni. La location è l’isola di MARETTIMO dove FAZIO, ma anche il RAGAZZO, stavano trascorrendo un pomeriggio di festa. Il giovane, del quale per ovvii MOTIVI... L'articolo MARETTIMO: L’EX SINDACO FAZIO LITIGA CON UN RAGAZZO PER BANALI MOTIVI, I DUE FINISCONO IN ... Leggi su tvio

