In un laboratorio Usa creato il virus per il "contagio intenzionale" (Di sabato 15 agosto 2020) Federico Giuliani Negli Stati Uniti il National Institute of Allergy and Infectious Diseases ha intenzione di produrre un virus meno potente con il quale contagiare volontari vaccinati Produrre in laboratorio un ceppo di coronavirus meno aggressivo di quello che sta circolando in giro per il mondo da febbraio, per poi somministrarlo direttamente nel naso ai volontari vaccinati, così da verificare il grado di protezione di quel vaccino dal "vero" Sars-CoV-2. È questo l'ultimo progetto a cui sta lavorando il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) guidato da Anthony Fauci, epidemiologo della Casa Bianca. L'esperimento del Niaid La notizia, riportata da Reuters, ha subito scatenato un turbinio di voci contrastanti, che toccano tanto gli aspetti etici tanto quelli legali. Certo è che gli ... Leggi su ilgiornale

FunkyDancer_ : ..fino a mettere nel programma la 'limitazione degli spostamenti' come obiettivo, per arrivare all'eliminazione del… - Mamo_75 : @stefaniacav @giusbrindisi Sono d’accordo. Giudicare a prescindere, ancora prima dei risultati da laboratorio, è ti… - GiovanniMalate5 : @gustinicchi Il laboratorio di wuhan sembra sia stato voluto dai francesi e supportato dagli usa - hard_heavymetal : @moneypuntoit la 'nota' virologa Cap$$$ua... credibilità sotto i tacchi.. un po' alla Bur$$$ioni... Parla del vacci… - PaoloIarpicia : @SunnySabry @lucianocapone Lasciamo perdere, che tristezza.... laboratorio politico un piffero. Ringraziamo che neg… -

Ultime Notizie dalla rete : laboratorio Usa In un laboratorio Usa creato il virus per il "contagio intenzionale" ilGiornale.it In un laboratorio Usa creato il virus per il "contagio intenzionale"

Produrre in laboratorio un ceppo di coronavirus meno aggressivo di quello che sta circolando in giro per il mondo da febbraio, per poi somministrarlo direttamente nel naso ai volontari vaccinati, così ...

Usa, creato in laboratorio un Covid meno aggressivo per il contagio internazionale

La realtà supera la fantasia e nell’epoca di quello che si potrebbe definire il Covid 4.0 c’è chi si spinge sempre più in là con la ricerca scientifica. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, in un ...

Produrre in laboratorio un ceppo di coronavirus meno aggressivo di quello che sta circolando in giro per il mondo da febbraio, per poi somministrarlo direttamente nel naso ai volontari vaccinati, così ...La realtà supera la fantasia e nell’epoca di quello che si potrebbe definire il Covid 4.0 c’è chi si spinge sempre più in là con la ricerca scientifica. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, in un ...