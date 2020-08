Grande Fratello Vip: Fausto Leali concorrente di Signorini? (Di sabato 15 agosto 2020) Nuove indiscrezioni dicono che il Grande Fausto Leali sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip e che la sua partecipazione sarà resa presto ufficiale Alfonso Signorini potrebbe aver fatto un colpaccio se davvero Fausto Leali fosse così vicino alla Casa più spiata d’Italia: un corteggiamento che, i bene informati, dicono che il conduttore sta portando avanti da tempo con Leali che apprezza i programmiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MarcoC381 : RT @MiyakeEau: @polina1156 Buongiorno Polina????Guarda chi sono.Pare che una delle due sorelle abbia partecipato al “grande fratello” e a “uo… - albanimrc : Mah. A me più che da movimento a partito sembra conclamare il passaggio dalla fase “Grande Fratello” a quella “Iso… - Magamag76377872 : RT @04Carmen20: “Mamma, il più grande desiderio è che stia bene io, i miei genitori, mio fratello e i nonni. Così non vedrò mai tristezza e… - CettaFerrara : @j_gufo Sogno un mondo dove questo giornalista risponda così ai vari: Dalla Chiesa Albano Facchinetti Zanicchi Cu… - brongosalvatore : RT @MiyakeEau: @polina1156 Buongiorno Polina????Guarda chi sono.Pare che una delle due sorelle abbia partecipato al “grande fratello” e a “uo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Inizia a prendere forma il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In veste di opinionisti ci saranno Antonella Elia e Pupo. Per quanto riguarda i concorrenti, si fanno diversi nomi come Pa ...Non ci sarà un ricevimento ufficiale per i 70 anni di Anna d'Inghilterra per via dell'emergenza Covid. E, c'è da giurarlo, lei deve aver tirato un sospiro di sollievo: Anna detesta le smancerie. Sua a ...