Giro di Lombardia 2020, le pagelle: strapotere Fuglsang, grande Bennett. Nibali a bocca asciutta (Di sabato 15 agosto 2020) Le pagelle di un’incredibile edizione 2020 del Giro di Lombardia, che anche nel giorno di Ferragosto ha regalato spettacolo ed emozioni di ogni genere. Alla fine è stato trionfo Astana sul lungolago di Como, con la vittoria di Jakob Fuglsang ed il terzo posto di Aleksandr Vlasov. Nel mezzo il secondo posto di George Bennett, che è andato vicino al bis dopo la vittoria di pochi giorni fa al Gran Piemonte. Purtroppo anche delle note meno liete: in primis la caduta di Remco Evenepoel, che per diversi minuti ha lasciati milioni di appassionati con il fiato sospeso, ma anche l’incidente occorso a Maximilian Schachmann che è stato investito incredibilmente da una macchina. Andiamo dunque a dare i voti ai protagonisti (nel bene e nel male) del ... Leggi su sportface

