Gazzetta - Meret via in prestito, avanza Sepe come secondo: l'ex azzurro non rifiuterebbe (Di sabato 15 agosto 2020) Rino Gattuso vota ancora per David Ospina nelle elezioni per il portiere titolare del Napoli per la prossima stagione. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - Meret via in prestito, avanza Sepe come secondo: l'ex azzurro non rifiuterebbe - news24_napoli : Gazzetta – Meret vuole lasciare Napoli solo in prestito, la Roma offre… - zazoomblog : Gazzetta - Gattuso vota ancora Ospina per Meret futuro in prestito: per ADL resta il portiere del futuro -… - news24_napoli : Gazzetta – Gattuso vota ancora Ospina, per Meret futuro in prestito: per… - tuttonapoli : Gazzetta - Gattuso vota ancora Ospina, per Meret futuro in prestito: per ADL resta il portiere del futuro -