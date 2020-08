Febbre da cavallo è ora un drink, ‘La Mandrakata’, realizzato a Frascati da Max La Rosa, proprietario e barman del Divan Japonais (Di sabato 15 agosto 2020) Grazie a un barman creativo e cinefilo diventa un drink il film ‘Febbre da cavallo’, il cult movie firmato Steno e interpretato da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak e tanti altri attori e caratteristi che hanno reso grande il cinema italiano. A inventare il cocktail ‘La Mandrakata’, ispirato dalla famosa espressione di Proietti, Max La Rosa, proprietario e barman del Divan Japonais di Frascati (via Goffredo Mameli, 9, per info 3381133144), in provincia di Roma. Il drink si prepara con 3,5 cl di Jim Beam Rye Whiskey, 3,0 cl di Cherry Stock, 12 foglie di menta ... Leggi su romadailynews

dazebao : Drink. La Mandrakata: ispirato al film “Febbre da cavallo' di Steno, 1976 - bar_da_fumito : No, er firme preferito mio nun è 'Febbre da cavallo'. - BUONGIORNOnline : Febbre da cavallo è ora un drink, 'La Mandrakata' #DivanJaponaisFrascati #drinkLaMandrakata #Febbredacavallo - picchiasebino05 : @ammaiFiamma febbre da cavallo - lpha_bloke : RT @LaVainar: Oggi Venerdì colonne sonore è dedicato a Febbre da cavallo! -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre cavallo Febbre da cavallo è ora un drink, 'La Mandrakata', realizzato a Frascati da da Max La Rosa, proprietario e barman del Divan Japonais IMGpress Gigi Proietti/ Ecco cosa ha deciso di fare dopo il lockdown da Coronavirus

Con la sua voce e la sua ironia ha catturato diverse generazioni: Gigi Proietti continua a fare breccia nel cuore degli italiani. Soprattutto a teatro, dove si è concentrato con maggior forza negli ul ...

Febbre da cavallo è ora un drink, ‘La Mandrakata’, realizzato a Frascati da da Max La Rosa, proprietario e barman del Divan Japonais

Grazie a un barman creativo e cinefilo diventa un drink il film ‘Febbre da Cavallo‘, il cult movie firmato Steno e interpretato da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak e tanti altri attori ...

Con la sua voce e la sua ironia ha catturato diverse generazioni: Gigi Proietti continua a fare breccia nel cuore degli italiani. Soprattutto a teatro, dove si è concentrato con maggior forza negli ul ...Grazie a un barman creativo e cinefilo diventa un drink il film ‘Febbre da Cavallo‘, il cult movie firmato Steno e interpretato da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak e tanti altri attori ...