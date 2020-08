F1 Gp Spagna, dove vederlo in tv e in diretta streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Un caldo africano attende i protagonisti della Formula 1 a Montmeló: oggi temperature alte e cielo prevalentemente sereno in gara. Possibili anche 50° per l'asfalto. Il GP di Spagna, 6a prova del Mondiale di F.1, sulla pista catalana (4.655 metri) scatterà alle 15.10 con Hamilton davanti a tutti e Bottas e Verstappen poco dietro. Dirette Sky Sport F1 e Sport 1. Differita in chiaro su Tv8 con qualifiche e gara alle 18.MONTMELO'caption id="attachment 1007191" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionOGGI: Ore 9.45 gara-2 F.3 (22 giri per 102,410 km); 11.10 gara-2 F.2 (26 giri per 121,030 km); 15.10 GP (66 giri per 307,104 km)CLASSIFICHE MONDIALIcaption id="attachment 939439" align="alignnone" width="1024" Hamilton (Getty Images)/captionPiloti: 1. Hamilton (G.B.-Mercedes) 107 punti; 2. Verstappen (Ola-Red Bull) 77; 3. Bottas ... Leggi su itasportpress

SOSCarabanchel : RT @ANPI_Scuola: È morto lo scrittore anarchico scozzese Stuart Christie. Originario di Glasgow, a 18 anni si recò in autostop in Spagna do… - Alespedri : @PaginMatteo @loregenso @Cartabellotta In spagna,dove mi trovo,ci sono circa3.000 ospedalizzati covid, di cui +300T… - PandaSalvo : @Gabry9416 In Italia scapperebbe via mettendosi le mani in testa dopo la prima giornata di campionato. Ha sempre al… - AleGnocchi : RT @ANPIBsCarmine: È morto lo scrittore anarchico scozzese Stuart Christie. Originario di Glasgow, a 18 anni si recò in autostop in Spagna… - alice_oreti : @Massimo21705820 @LegaSalvini Flash news: lo stretto di Gibilterra, da sempre, è luogo di passaggio per i migranti… -