F.2 GP Spagna: vince Matsushita, Ilott 5° resta leader. In F.3 vittoria di Hughes (Di sabato 15 agosto 2020) Bella vittoria di Nobuharu Matsushita nel Gp di Spagna di F.2, sesta prova del Mondiale. Il giapponese della MP Motorsport ha preceduto al traguardo il russo della Prema Robert Shwartzman e il ... Leggi su gazzetta

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: F.2: ince Matsushita, Ilott 5° resta leader. In F.3 vittoria di Hughes #SpanishGP - Gazzetta_it : F.2: ince Matsushita, Ilott 5° resta leader. In F.3 vittoria di Hughes #SpanishGP - ilsaggio25 : @therealPierCaos @NoireButterfly_ @FBiasin Ah no era la Spagna a vincere nel dal 2008 al 2012 tutte le competizioni… - alei1004 : @Echoes41502167 @matteoduranti10 @marrus91 Nessuno vince da solo. La Spagna ha L Under 20 più forte al mondo, loro… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 3, GP Spagna: vince Hughes in Gara 1, Nannini in pole per Gara 2 #SpanishGP #F3 #SkyMotori -