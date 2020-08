Elodie, l’insulto a Salvini scatena il web contro di lei. Che attacca: «E noi donne vi mettiamo pure al mondo» (Di sabato 15 agosto 2020) Autogol di Elodie: posta gli screenshot degli insulti e commenta caustica: «E noi donne vi mettiamo pure al mondo»… Non c’è pace per la cantante. E neppure per i leghisti da lei presi di mira. La cantante rivelata da Amici è finita nuovamente nel mirino degli odiatori da tastiera per le sue ripetute esternazioni contro il leader del Carroccio. E, ancora una volta, il web si è trasformato in un ring che ha contrapposto le due fazioni in campo: quella dei suoi fans, e quella dei supporter del Capitano Salvini. Un match violento che non ha risparmiato colpi sotto la cintura. Ma stavolta la cantante del tormentone estivo Guaranà, ha chiuso la faccenda (almeno per il momento, pubblicando gli screenshot ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Elodie, l’insulto a Salvini scatena il web contro di lei. Che attacca: «E noi donne vi mettiamo pure al mondo»… - Barbara96087056 : Chi risponde sempre e solamente con l'insulto e' individuo con scarsa intelligenza.... Avevate dubbi? Elodie, gli… - Paosa8 : Non hanno ancora trovato l'insulto peggiore: #leghista o #madredileghista #Elodie - mrtiaopi : @MareTenuta @Elena01709762 @Elodiedipa Grazie per l'insulto,ignorante detto da te è un premio.Mi sembra che sia sta… - urloforte : #Elodie Maledetti leghisti fascisti. Non avete argomenti e vi rimane solo l'insulto. Che pena. -

