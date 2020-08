Elga e Serena Enardu chiedono scusa per le foto con la svastica sulla torta (Di sabato 15 agosto 2020) Per Elga e Serena Enardu la torta con svastica nazista ha innescato una polemica che le ha fatte ragionare sulla superficialità commessa. Dopo le foto delle sorelle Enardu alla festa di compleanno di un’amica sono arrivate le scuse. E’ evidente che in un primo momento le ex troniste di Uomini e Donne non avessero capito la gravità di quelle immagini, poi leggendo gli insulti, i commenti negativi si sono rese conto dell’errore. La festa di compleanno era di una carissima amica, la torta con la svastica ­­un’idea del marito della festeggiata per sottolineare il suo carattere. Nessuna ideologia nazista, niente di ciò di cui sono state accusate, Elga e ... Leggi su ultimenotizieflash

