Effetto Covid 19 sul Ferragosto barese: vacanze sul balcone e medici in trincea (Di sabato 15 agosto 2020) BARI - Lo hanno ribattezzato il 'Ferragosto autarchico' riferendosi ai politici che, con il ritorno di fiamma dell'epidemia, hanno evitato - tranne un caso - di uscire dai confini della Puglia. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Un Ferragosto insolito per le spiagge marsalesi. Sarà stato l’effetto Covid o l’ordinanza del sindaco che lasciava intendere serrati controlli, fatto sta che lungo il litorale sud lilybetano non si è ...

In un anno calo dei delitti del 18,2%: dai 2.338.073 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 ai 1.912.344 registrati dall’1 agosto 2019 al 31 luglio di quest’anno. Una flessione attribuibile a lockdo ...

Un Ferragosto insolito per le spiagge marsalesi. Sarà stato l'effetto Covid o l'ordinanza del sindaco che lasciava intendere serrati controlli, fatto sta che lungo il litorale sud lilybetano non si è ...