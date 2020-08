Donna 51enne muore dopo 2 settimane di coma per un morso del ragno violino: il più velenoso d'Italia (Di sabato 15 agosto 2020) Una romena di 51 anni, Roxamunda Constant, è morta, a Marsala, a seguito del morso di un ragno violino , nome scientifico: Loxosceles rufescens,, un aracnide di piccole dimensioni che vive ... Leggi su leggo

giannettimarco : RT @leggoit: Donna 51enne muore dopo 2 settimane di coma per un morso del ragno violino: il più velenoso d'Italia - MagttiDvg : RT @leggoit: Donna 51enne muore dopo 2 settimane di coma per un morso del ragno violino: il più velenoso d'Italia - giulio_galli : RT @leggoit: Donna 51enne muore dopo 2 settimane di coma per un morso del ragno violino: il più velenoso d'Italia - leggoit : Donna 51enne muore dopo 2 settimane di coma per un morso del ragno violino: il più velenoso d'Italia - NewSicilia : #Marsala, morta dopo quasi due settimane di coma per un morso di #ragnoviolino a #Marsala. #Cronaca #Trapani… -