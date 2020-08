Discoteche e mascherine: il Ferragosto dei divieti impossibili (Di sabato 15 agosto 2020) Ieri il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha fatto sapere in un’intervista a La Stampa che il governo ha intenzione di chiudere Discoteche e stabilimenti balneari dove c’è il rischio di movida selvaggia. Ma soltanto dopo Ferragosto, come se il Coronavirus avesse deciso di regalare una tregua per le feste. Non è così, come sappiamo dai contagi in aumento nel bollettino della Protezione Civile di ieri. E intanto le Regioni forti dell’autonomia hanno si sono mosse in ordine sparso consentendo quasi tutte, di fatto, seppure tra restrizioni, minacce di sanzioni e appelli al buon senso, la riapertura delle piste da ballo. L’agenzia di stampa AGI ha ricordato ieri che la Calabria è l’unica Regione dove le Discoteche resteranno chiuse dopo l’ordinanza della ... Leggi su nextquotidiano

