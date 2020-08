Delitti calano del 18% in un anno, flessione dovuta al lockdown. Dati del ministro Lamorgese in occasione del Ferragosto (Di sabato 15 agosto 2020) Il decremento ha riguardato quasi tutte le tipologie di delitto: dagli omicidi (-16,8%) alle rapine (-21,1%), dai furti (-26,6%) alle truffe (-11,3%). In controtendenza i reati informatici (+20%). Il Viminale evidenzia anche che il 70% dei 149 omicidi commessi in ambito familiare ha avuto donne come vittime; una quota salita al 75,9% durante il periodo di lockdown Leggi su firenzepost

