Controlli nei locali in chiave anti-covid e contrasto allo spaccio (Di sabato 15 agosto 2020) Continua l'attività di controllo straordinario del territorio coordinata dalla Squadra Volante di Parma che nei giorni appena trascorsi ha visto impiegate 5 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine ... Leggi su gazzettadiparma

Viminale : In mare, in cielo e in terra, #Forzedipolizia e #soccorsopubblico scendono in campo con tutte le specialità. I pre… - nzingaretti : Giusta la decisione del Governo di effettuare tamponi a chi rientra da Paesi con molti casi #Covid. Nei giorni scor… - CarloCalenda : Ma quando mai. Esiste autocertificazione e controlli ex post. Come funziona nei paesi che funzionano. - Sakurauchi_Hime : RT @Marcovisita81: @andiamoviaora Dai la possibilità a gente scarsamente intelligente di fare controlli,ed ecco cosa succede. Una persona c… - paolopasquale : Interessante. Esattamente la mia esperienza... (Salvo che lui va a #Formentera, io a #Valencia da @Pasquorum )Legge… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli nei Carabinieri, controlli nei boschi e multe per oltre 36 mila euro La Stampa In Svezia l’obiettivo dell’immunità di gregge contro il Covid è ufficialmente fallito

«Se gli Stati Uniti permettessero il dilagare delle infezioni da coronavirus per ottenere una possibile immunità di gregge il bilancio delle vittime sarebbe enorme , soprattutto tra le persone vulnera ...

Coronavirus. Nel Ferrarese tre positivi e tre ricoveri. Test rapidi in autunno in tutti gli ospedali dell'Emilia Romagna

Un paziente trovato con l'infezione dopo il ricovero. E' partita la procedura di tracciamento dei contatti. Trentasei nuove quarantene tra isolamenti domiciliari e sorveglianze telefoniche. Nessuna vi ...

«Se gli Stati Uniti permettessero il dilagare delle infezioni da coronavirus per ottenere una possibile immunità di gregge il bilancio delle vittime sarebbe enorme , soprattutto tra le persone vulnera ...Un paziente trovato con l'infezione dopo il ricovero. E' partita la procedura di tracciamento dei contatti. Trentasei nuove quarantene tra isolamenti domiciliari e sorveglianze telefoniche. Nessuna vi ...