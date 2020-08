Ceferin stoppa la rivoluzione: “Impossibile ripetere un’altra Final Eight” (Di sabato 15 agosto 2020) Il nuovo format della Champions League fa discutere e divide gli appassionati. C'è chi preferisce la sfida classica con andata e ritorno e chi, invece, trova più affascinante il dentro o fuori in 90 minuti. Tra questi ultimi c'è anche il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge che ha proposto di riproporre la soluzione della gara secca anche nella prossima stagione.IMPOSSIBILETuttavia ci ha pensato il numero uno dell'Uefa Aleksander Ceferin a smontare questa ipotesi. Infatti il presidente ha spiegato il suo punto di vista all'AFP di Lisbona: "Non vedo come potremmo piazzare un torneo di un paio di settimane da giocarsi a maggio, credo che sia impossibile" Ceferin stoppa la rivoluzione: “Impossibile ripetere un’altra Final Eight” ITA ... Leggi su itasportpress

