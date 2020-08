Ceccarini: "Bloccato Gabriel, ma prima le cessioni! A centrocampo tutto su Veretout" (Di sabato 15 agosto 2020) Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel suo consueto editoriale del sabato: "Anche il Napoli è in movimento ma deve prima passare dalle cessioni. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Ceccarini Bloccato

Nicclò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Napoli: "Anche il Napoli è in movimento ma deve ...Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Anche il Napoli è in movimento ma deve prima passare dalle cessioni. Per la difesa Gabriel è stato bloccato ma fino ...