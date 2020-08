C’è un sindaco che passa ai fatti: «Basta migranti, pago di tasca mia un bus e li porto da Conte» (Di sabato 15 agosto 2020) La protesta contro l’emergenza migranti si allarga e arriva anche in Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Gonars (Udine), Ivan Boemo è esasperato. «pago di tasca mia il bus e li porto sotto i portoni di Palazzo Chigi, così al governo capiranno che l’emergenza migranti è una cosa seria». L’attacco di Boemo è arrivato al termine di una notte estenuante passata alla guida di un furgoncino per trasferire alcuni richiedenti asilo afghani alla sede della Croce Rossa. Il sindaco di Gonars: «Non esiste un protocollo» «Non esiste un protocollo, non sappiamo come muoverci e non ci sono indicazioni». Boemo che guida una giunta sostenuta da una civica di centrodestra ... Leggi su secoloditalia

