Barcellona, oltre al danno la beffa: Coutinho e la clausola che potrebbe costare cara ai blaugrana (Di sabato 15 agosto 2020) Philippe Coutinho, uno degli acquisti più costosi nella storia del Barcellona, potrebbe diventare ancora più costoso per il Barcellona anni dopo il suo acquisto. Prestato dai blaugrana al Bayern Monaco fino al 31 agosto, Coutinho può ora dare un ritorno economico alla sua ex squadra, il Liverpool, come stipulato nel contratto che i ‘Reds’ hanno firmato con il Barcellona all’epoca. Come ricorda il quotidiano britannico ‘Daily Mail’, se Philippe Coutinho vincerà la Champions League con il Bayern Monaco, il Barcellona dovrà sborsare circa 4,5 milioni di sterline (quasi cinque milioni di euro). oltre al danno la beffa ... Leggi su calcioweb.eu

