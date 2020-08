Assassin’s Creed Valhalla: licenziato il Direttore Creativo (Di sabato 15 agosto 2020) Già allontanato dalla sua posizione più di un mese fa, Ashraf Ismail, il Direttore Creativo di Assassin’s Creed Valhalla è stato ora licenziato da Ubisoft Uno dei titoli più attesi per la prossima stagione delle vacanze natalizie è sicuramente il prossimo capitolo di Assassin’s Creed. Con un nuovo setting e una nuova era storica da esplorare, Valhalla promette di essere un nuovo punto di partenza per la pluripremiata ed apprezzatissima serie di Ubisoft. In questa prossima iterazione impersoneremo un Vichingo, con la possibilità di sceglierne il sesso, nonostante il nome del protagonista sarà sempre lo stesso: Eivor. Non tutti coloro che hanno iniziato il viaggio di costruzione del gioco, però, lo ... Leggi su tuttotek

