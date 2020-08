Zingaretti: “Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi” (Di venerdì 14 agosto 2020) Per il segretario Dem «sono stati cinque anni drammatici per Roma». Giudica invece positivo il via libera dei 5Stelle alle alleanze con i partiti: «La nostra è un’alleanza tra forze diverse che rimangono diverse» Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Nicola Zingaretti: 'Non sosterremo mai la candidatura di Virginia Raggi' - Linkiesta : Il vicesegretario Andrea Orlando non vorrebbe far emergere nel Pd le posizioni, come quelle di Gori e Nannicini, co… - MediasetTgcom24 : Roma, Zingaretti: 'Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi' #virginiaraggi - zazoomblog : Zingaretti: “Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi” - #Zingaretti: #sosterremo - katun79 : @AlbertoLetizia2 @pdnetwork @Mov5Stelle A me non mi tocca più, non è più il mio partito da un pezzo, l'ha confermat… -

