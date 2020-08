Vacanze in auto: si può guidare in infradito o ciabatte? (Di venerdì 14 agosto 2020) Viaggi in auto per le Vacanze: si può guidare con le infradito o le ciabatte? Ammettiamolo. Tutti abbiamo guidato con le infradito almeno una volta. Capita: si va al mare in ciabatte per stare comodi e al volante si opta quindi per guidare con queste scarpe, senza averne un paio di riserva più consono alla … L'articolo Vacanze in auto: si può guidare in infradito o ciabatte? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

da_cake : Il gazzettino sempre sul pezzo 'Covid e rientro dalle vacanze: facile aggirare la stretta per chi viaggia in auto'… - Il_Pulp : Il PD mi sembra sempre più un’auto vecchia con tanti km. Non vuoi abbandonarla perché ti ricorda tanto le vacanze d… - Notiziedi_it : Vacanze in auto per il 71% degli italiani - alvolante3 : Vacanze estive, per il 71% degli italiani l’auto è il mezzo preferito - finanzaeborse : Vacanze estive, per il 71% degli italiani l’auto è il mezzo preferito -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze auto Covid e rientro dalle vacanze: facile aggirare la stretta per chi viaggia inauto Il Messaggero 77 persone covid-positive in provincia di Lecce, sale la curva dei contagi. La Asl “65mila segnalazioni in 14 giorni”

La curva dei contagi in Puglia è tornata a salire. E lo dimostra il numero degli «attuali positivi». Sono 77 le persone in provincia di Lecce che stanno facendo i conti con il Coronavirus secondo l’ul ...

Partire in auto per le vacanze senza ansia: quali controlli fare

Prima di partire per un lungo viaggio, ricorda di controllare l’auto. I road trip sono assolutamente pieni di fascino, ma sottopongono il veicolo a un forte stress. Ci si può ritrovare a percorrere ce ...

La curva dei contagi in Puglia è tornata a salire. E lo dimostra il numero degli «attuali positivi». Sono 77 le persone in provincia di Lecce che stanno facendo i conti con il Coronavirus secondo l’ul ...Prima di partire per un lungo viaggio, ricorda di controllare l’auto. I road trip sono assolutamente pieni di fascino, ma sottopongono il veicolo a un forte stress. Ci si può ritrovare a percorrere ce ...