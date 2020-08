‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Carla Velli e Francesco Arca (Di venerdì 14 agosto 2020) Durata appena due mesi, la storia d’amore nata tra Carla Velli e Francesco Arca, ha fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne. Era la lontana stagione televisiva 2004/2005 quando l’ex tronista si è dichiarato alla bellissima veneziana dagli occhi chiari, dopo aver esordito su Canale 5 nella trasmissione di Maria De Filippi Volere e Volare. Un “sì” ricco di emozione, quello pronunciato da Carla al momento della scelta, seguito subito dopo da un viaggio in Tunisia, che però non è riuscito a trasformare quella loro storia in qualcosa di veramente importante, ma unì i due ex protagonisti del dating show in una grande amicizia. Nella stagione successiva, la Velli è salita sul trono per concedersi ... Leggi su isaechia

