Ultime Notizie Roma del 14-08-2020 ore 07:10 (Di venerdì 14 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 14 agosto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio forte aumento dei contagi in Italia sono 523 in un giorno 6 morti 15 feriti e sopra uno su nove regioni e ci sono 925 con la i di cui 225 nuovi una situazione di transizione con tendenza un progressivo peggioramento si legge nel monitoraggio settimanale del Ministero della Salute dell’istituto superiore della sanità caos negli aeroporti nei porti intanto nel primo giorno di test obbligatori per chi torna da Spagna Grecia Croazia e Malta allarme per l’ipotesi di nuovi lockdown saranno inevitabili se la situazione sfugge dice il coordinatore del comitato tecnico-scientifico Miozzo e a partire dalle 4 di sabato la Gran Bretagna mettere in quarantena per 14 giorni chiunque arriverà da Francia Paesi Bassi Malta Monaco Aruba e dalle isole ... Leggi su romadailynews

