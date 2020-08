Simeone non cerca scuse: “Lipsia migliore in tutto” – VIDEO (Di venerdì 14 agosto 2020) Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match perso contro il Lipsia. Ecco le sue dichiarazioni Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match perso contro il Lipsia. Ecco le sue dichiarazioni al termine dell’eliminazione: «Sono stati più bravi. Hanno avuto più velocità, più intensità. Solo quando Joao Felix è entrato nel secondo tempo abbiamo cominciato a giocare meglio in attacco. Abbiamo avuto il rigore, se fossimo andati ai supplementari avremmo avuto maggiori opzioni. Sono stati più bravi, ma non abbiamo dato ciò che avevamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

