Ragazza barese picchiata a sangue dal fidanzato in un B&b di Lecce: arrestato 26enne (Di venerdì 14 agosto 2020) Un 26enne brindisino è stato arrestato dalla Polizia a Lecce poiché accusato di aver picchiato, minacciato e indotto alla prostituzione la sua Ragazza di origini baresi, malmenata in un b&b del ... Leggi su baritoday

baritoday : Ragazza barese picchiata a sangue dal fidanzato in un B&b di Lecce: arrestato 26enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza barese

BariToday

A tutela dei giovani stessi, ragazzi e ragazze, che devono sapere di non essere immuni o al riparo dal virus". “Vogliamo evitare comportamenti che permettano al contagio di rialzare la testa- afferman ...Una giovane studentessa barese pubblica sul suo profilo Facebook un video in cui denuncia di aver subito danni alla macchina per essersi rifiutata di pagare un parcheggiatore abusivo. La ragazza si ri ...