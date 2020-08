Quando inizia la Serie A 2020-2021: sorteggio calendario e partite (Di venerdì 14 agosto 2020) Siamo a metà agosto: in tempi normali la risposta alla domanda Quando inizia la Serie A sarebbe stata già incamerata nelle teste degli appassionati di calcio. Ma il 2020 è stato e continua a essere un anno particolare, con il rinvio degli Europei di calcio e la Champions League e l’Europa League che si disputano ad agosto. Con il campionato archiviato qualche settimana fa con la vittoria della Juventus, è tempo di pensare alla prossima stagione. Quando inizia la Serie A 2020-2021? Ecco le date chiave della prossima stagione calcistica. Quando inizia la Serie A 2020-2021: il nuovo calendario con tutte ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Quando inizia Quando inizia la Serie A 2020/2021? Date, calendario e squadre Goal.com Jolly Kouame, fantasia all’attacco. La stagione del rilancio (con Piatek?)

L’ivoriano è stato acquistato dalla Fiorentina quando era ancora infortunato, è rientrato (bene) in campo a fine campionato. E non vede l’ora di ripartire Rapido con la palla al piede, scattante e in ...

Alberto Matano rompe il silenzio sulla Cuccarini: “Maschilista io? Surreale, ha inventato tutto”

Siamo giunti all’atto finale della querelle tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Il conduttore che per mesi dall’inizio della faccenda è stato in silenzio, ha deciso di parlare e commentare quanto ...

