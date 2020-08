Quando Di Maio diceva: “La regola dei due mandati? Sacrosanta” (Di venerdì 14 agosto 2020) La piattaforma Rousseau ha dato il via libera alla modifica del "mandato zero" per gli eletti del Movimento Cinque Stelle. L'esito del voto (hanno risposto "sì" l’80,1% contro il 19,9% per il "no") fa quindi cadere la regola del secondo mandato secondo cui, fino ad oggi, chi veniva eletto con i pentastellati non poteva rimanere in carica per più di due mandati. Passa anche il secondo quesito sulla possibilità di fare alleanze locali con altri partiti. Ma sentite cosa diceva in questo video Luigi Di Maio nel 2018 sulla possibilità che si potesse fare a meno della norma sui due mandati...L'articolo Quando Di Maio diceva: “La regola dei due mandati? Sacrosanta” proviene da ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : ?? La piattaforma #Rousseau ha deciso: da oggi non ci sarà più la regola dei due mandati per gli eletti del… - repubblica : Genova, Conte alla cerimonia per le 43 vittime del Ponte: 'Il nostro impegno a garantire infrastrutture sicure', Di… - annarigel : RT @NicolaPorro: ?? La piattaforma #Rousseau ha deciso: da oggi non ci sarà più la regola dei due mandati per gli eletti del #Movimento5stel… - Nicolo69539108 : RT @NicolaPorro: ?? La piattaforma #Rousseau ha deciso: da oggi non ci sarà più la regola dei due mandati per gli eletti del #Movimento5stel… - ileanariparbel6 : RT @NicolaPorro: ?? La piattaforma #Rousseau ha deciso: da oggi non ci sarà più la regola dei due mandati per gli eletti del #Movimento5stel… -