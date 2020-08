Presidi contro Azzolina: siamo esasperati, è una commedia” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Con la mascherina il metro non serve”. I tecnici salvano le scuole senza aule e la Ministra Azzolina. Ma le polemiche infuriano alla vigilia di Ferragosto. “Tanto rumore per nulla”. La sintesi è di Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale Presidi (Anp). “Ci atteniamo a quanto dicono le autorità sanitarie”. Ma l’indicazione del Comitato tecnico scientifico sul fatto che si può scendere anche sotto il metro di distanza, laddove non ci sarà la possibilità di rispettarlo, spiazza tutti. “Sono un po’ stupito, non si capisce perchè questa prescrizione non sia arrivata prima. Quello che mi viene da dire è che siamo passati dal dramma alla commedia: tanto rumore per nulla – accusa Giannelli – per cosa ... Leggi su laprimapagina

