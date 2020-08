Pensioni, scattano i tagli: assegni più leggeri a partire dal 1 gennaio 2021. Ecco per chi e perché (Di venerdì 14 agosto 2020) Non si tratta - come mette in evidenza Today.it che si occupa del problema - di una scelta politica fatta dal governo ma di un meccanismo automatico di adeguamento. Un trend che purtroppo è ormai una ... Leggi su notizie.tiscali

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni scattano Pensioni, assegni più leggeri da gennaio 2021: mini-tagli sulla quota contributiva Today.it Pensione invalidi totali: le conferme del dl Agosto

Il Governo corregge quanto stabilito in materia dal decreto Rilancio: sì all’elevazione dell’assegno dai 18 anni con effetto retroattivo. Il Governo si arrende all’evidenza e alle decisioni della Cort ...

Benito in pensione insegna ai bimbi come salvare la vita

I bambini possono imparare il massaggio cardiaco? Certo. «Mia nipote Vittoria è in grado di fare sia questo che la manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree». E quanti anni ha? Otto ...

Il Governo corregge quanto stabilito in materia dal decreto Rilancio: sì all’elevazione dell’assegno dai 18 anni con effetto retroattivo. Il Governo si arrende all’evidenza e alle decisioni della Cort ...I bambini possono imparare il massaggio cardiaco? Certo. «Mia nipote Vittoria è in grado di fare sia questo che la manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree». E quanti anni ha? Otto ...