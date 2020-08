Nintendo Switch supera NES nelle vendite hardware e diventa la sesta console più venduta (Di venerdì 14 agosto 2020) Nintendo Switch è una console per videogiochi sviluppata da Nintendo, pubblicata in tutto il 3 marzo 2017 e da quella data la console ha raggiunto un totale di 62,03 milioni di unità vendute, superando così un'altra pietra miliare della grande N, ovvero il NES. I dati attualmente non sono ufficiali, perciò i numeri potrebbero essere anche superiori.All'inizio di quest'anno la console ibrida aveva superato anche le vendite dello SNES, con un totale di unità vendute di 49,79 milioni. Il prossimo traguardo da superare sarà Nintendo 3DS che ha venduto un totale di 75,87 milioni di unità. Visto e considerato che Switch è sul mercato da ... Leggi su eurogamer

