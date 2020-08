Napoli, ultimatum ag. Meret: “Deve giocare, pronto ad andare via anche in prestito” (Di venerdì 14 agosto 2020) Federico Pastorello dà l'ultimatum al Napoli.L'agente di Alex Meret ha le idee chiare in merito agli obiettivi del suo assistito. Il turnover messo in atto tra i pali prima da Carlo Ancelotti e poi da Rino Gattuso, infatti, non è stato gradito dal giocatore e dal suo entourage. Sono 22 le presenze collezionate dall'estremo difensore azzurro nel corso dell'ultima stagione di Serie A. Una mancata continuità che potrebbe condizionare il futuro del giovane talento, il quale intende puntare ad ottenere la prestigiosa maglia della Nazionale italiana in vista dell'Europeo. Per fare ciò, sarà importante un'ottima vetrina in campionato."Andando dall’Udinese al Napoli - spiega Pastorello - ha fatto una scelta importante. I nostri contatti con il club partenopeo sono costanti, ma uno ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Napoli, ultimatum ag. Meret: 'Deve giocare, pronto ad andare via anche in prestito' - ItaSportPress : Meret, ultimatum dell'agente al Napoli: 'Se non gioca, via anche in prestito' - - Star_70_ : Napoli, ultimatum al Sassuolo per Boga E Farioli va in Turchia all’Alanyaspor - infoitsport : Boga, ultimatum del Napoli al Sassuolo: gli azzurri aspettano una risposta entro sabato - sscalcionapoli1 : Ultimatum Boga, il Napoli fa l'offerta: sul piatto 25 mln più una contropartita, le ultime #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ultimatum Napoli, ultimatum ag. Meret: “Deve giocare, pronto ad andare via anche in prestito” Mediagol.it Meret, ultimatum dell’agente al Napoli: “Se non gioca, via anche in prestito”

In casa Napoli è dilemma sul ruolo del portiere. Ospina e Meret hanno passato le ultime settimane ad alternarsi tra i pali con il colombiano preferito da Gattuso. Il giovane estremo difensore, però, h ...

Calciomercato Napoli: con Koulibaly al City arriva Gabriel, ultimatum per Boga

Kalidou Koulibaly come ago della bilancia per il mercato del Napoli. Il difensore senegalese è ormai al passio d'addio con gli azzurri. La sua cessione però ancora non si è concretizzata per alcuni mo ...

In casa Napoli è dilemma sul ruolo del portiere. Ospina e Meret hanno passato le ultime settimane ad alternarsi tra i pali con il colombiano preferito da Gattuso. Il giovane estremo difensore, però, h ...Kalidou Koulibaly come ago della bilancia per il mercato del Napoli. Il difensore senegalese è ormai al passio d'addio con gli azzurri. La sua cessione però ancora non si è concretizzata per alcuni mo ...