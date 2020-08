Napoli, aumentano ancora i contagi in città: 27 positivi in tre giorni (Di venerdì 14 agosto 2020) Ventisette casi a Napoli in soli tre giorni. E’ quanto emerge dal resoconto bisettimanale pubblicato dal Comune di Napoli. Rispetto a martedì scorso, 11 agosto, si registra un sensibile aumento dei positivi nel capoluogo partenopeo: tre giorni fa, infatti, le persone risultate positive al Coronavirus erano 24. Napoli, aumentano ancora i contagi in città: 27 … L'articolo Napoli, aumentano ancora i contagi in città: 27 positivi in tre giorni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Coronavirus, i dati nazionali: più di 500 nuovi contagi, au… - piobulgaro : ?? CORONAVIRUS - AUMENTANO I POSITIVI: È ARRIVATA L'ORDINANZA CHE INTRODUCE UN NUOVO OBBLIGO A TUTTI! Ecco i dettag… - sociale778 : Aumentano i casi ????#COVID__19 @VincenzoDeLuca #santanioabate #Napoli - NCN_it : SERIE A, AUMENTANO I #DEBITI: #JUVENTUS AL COLLASSO, #NAPOLI CON OLTRE 100 MILIONI DI LIQUIDITÀ! - news24_napoli : Milan, aumentano le pretendenti per Torreira: anche la Fiorentina su di lui -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aumentano Focolaio all'ospedale Pellegrini di Napoli: aumentano i contagiati Minformo Napoli, a Marechiaro spiaggia libera senza regole: distanza zero e niente mascherina

Assembramenti, controsensi e anarchia nelle zone del mare posillipino. Arriva un nuovo allarme da Marechiaro, in questa complicata estate 2020. Visto l’aumento dei contagi da Covid-19 e l’assenza di n ...

Aumenta la temperatura delle città italiane

Il riscaldamento globale è un fenomeno che sembra non conoscere alcun tipo di lockdown. Continuano infatti ad aumentare le temperature in giro per il mondo e a farne le spese non sono solo gli ecosist ...

