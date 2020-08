Mercato americano prosegue positivo (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno a metà giornata, confermando una certa prudenza, in vista del riavvio dlele trattative USA-Cina sul commercio. Il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,22%, mentre si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.376 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,14%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,02%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+0,85%), beni industriali (+0,70%) e finanziario (+0,60%). Il settore utilities, con il suo -0,72%, si attesta come peggiore del Mercato. Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+2,29%), Raytheon Technologies (+1,32%), Intel (+1,25%) e DOW (+1,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble, che ottiene -0,58%. Tra i ... Leggi su quifinanza

Per la terza volta il Pecorino Romano Dop si salva dalla tagliola dei dazi Usa. Un risultato che secondo il Consorzio di tutela non era "per niente scontato" ed è frutto di un'attività di "tutela lega ...

Il successo che sta riscuotendo il nuovissimo Ford Bronco a poche settimane dal lancio è estremamente sorprendente. Nelle prime tre settimane oltre 165.000 clienti americani hanno versato l’acconto ne ...

