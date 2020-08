L'eta dei malati si sta abbassando: in rianimazione fra i 40 e i 60 anni. Cinque ventenni gravi (Di venerdì 14 agosto 2020) “I nuovi ricoverati in rianimazione hanno prevalentemente tra i 40 e i 60 anni” è quanto dice Massimo Antonelli, alla guida del dipartimento Emergenza-Urgenza del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico al Corriere della Sera.“L’ultimo bollettino in Italia dà 55 pazienti assistiti con la ventilazione meccanica. Durante i mesi clou dell’epidemia chi veniva ricoverato in Terapia intensiva aveva principalmente tra i 60 e gli 80 anni, oggi la fascia d’età si sta decisamente abbassando”.Anche Lopalco ha osservato come in Puglia “Cinque pazienti tra i 20 e i 30 anni sono in condizioni critiche”. E Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, sempre dalle pagine del Corriere aveva osservato: ... Leggi su huffingtonpost

