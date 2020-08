Incidenti montagna: recuperati dal Soccorso Alpino due ragazzi inglesi sulla Moiazza (Di venerdì 14 agosto 2020) Dal pomeriggio di ieri fino a notte fonda gli uomini del Soccorso Alpino di Agordo sono stati impegnati sulla Moiazza per riportare a valle due ragazzi inglesi di 30 e 27 anni sfiniti dalla stanchezza lungo 750 metri di dislivello, tra calate in parete e ripidi sentieri resi ancora più scivolosi dalla pioggia. Di certo non lo dimenticheranno i due ragazzi inglesi di 30 e 27 anni, che ieri avevano lanciato l’allarme attorno alle 17. I due, uno alla prima esperienza escluse camminate sui sentieri, erano partiti passate le 3 di notte dal Rifugio Tomè, sul Passo Duran. Un’oretta abbondante dopo avevano attaccato la Ferrata Costantini. Erano saliti sulla Pala del Belia e di seguito alla Cresta delle Masenade e ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti in montagna, scivolano su ghiacciaio: salvati due alpinisti IL GIORNO "Il cielo adesso ha cinque stelle in più", l'addio a Camilla, morta con altri quattro amici a Castelmagno

“Il cielo adesso ha cinque stelle in più. Ma dobbiamo anche pensare alle nostre montagne, luoghi da rispettare, luoghi di preghiera anche per chi non sa pregare”, ha detto il vescovo Piero Delbosco al ...

Cuneo, il racconto di Chiara: «Pioveva e non si vedeva nulla, in curva l’auto è andata dritta»

«Siamo finiti giù perché il Defender non ha curvato». Chiara, una delle due ragazze sopravvissute all'incidente di Castelmagno, in provincia di Cuneo, avvenuto poco prima della mezzanotte di martedì, ...

