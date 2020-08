Il mio Paese mi fa male. Considerazioni di un tempo bastardo (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 ago – Il mio Paese mi fa male, scriveva Brasillach: vecchie letture ritornano alla mente in questa strana estate italiana di quarantene e pandemie, esternazioni e legiferazioni su tutto – dai monopattini all’LGBTQI – e dove tutto si perde, compreso l’uomo, nell’ininterrotto chiacchiericcio multimediale. A me però questo Paese non fa male, mi fa solo vergogna: vergogna per la rovina di questi giovani senza un futuro, sempre più precari alla vita, senza possibilità di un lavoro e di farsi una famiglia; vergogna per i vecchi, sempre più numerosi e longevi ma condannati alla solitudine e all’inutilità nelle “residenze assistenziali”; vergogna per i politici, che alle loro laute prebende hanno voluto aggiungere anche il ... Leggi su ilprimatonazionale

