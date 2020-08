Il Canton Berna smentisce tutto: «Nessun giovane morto» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Si tratta di un'informazione sbagliata» hanno comunicato le autorità bernesi all'UFSP. Leggi su media.tio.ch

(Aggiornato 18:57) In Svizzera non c'è ancora stato alcun decesso dovuto al Covid-19 al di sotto dei trent'anni. Oggi Stefan Kuster, direttore dell'istituto di malattie infettive dell'UFSP, aveva dato ...