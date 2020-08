Il banco fai-da-te è deciso da Rousseau (Di sabato 15 agosto 2020) Sarà la piattaforma grillina a decidere come devono stare seduti gli alunni. La Lega insorge: vuole un perlinato brianzolo con incise le frasi di Mussolini Leggi su espresso.repubblica

Sarà la piattaforma grillina a decidere come devono stare seduti gli alunni. La Lega insorge: vuole un perlinato brianzolo con incise le frasi di Mussolini È partito l’appalto per la realizzazione di ...

Ritorno in classe, il metro tra gli alunni non serve più: molti faranno lezione in mascherina nel banco tradizionale

Il distanziamento si dovrà attuare tenendo conto del metro statico o dinamico? La distanza minima tra i banchi da quale punto andrà calcolata? E quella dal muro dovrà essere di 50 o 70 centimetri? Qua ...

