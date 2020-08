Grande Fratello Vip 5: Stefania Orlando e il figlio di Alba Parietti tra i concorrenti (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e Stefania Orlando sono i nuovi nomi scelti da Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 5. Stefania Orlando e il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, sono i nuovi nomi scelti da Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello VIP 5, il reality di Canale 5 che inizierà il prossimo 14 settembre. Continuano le indiscrezioni sulla formazione del cast del Grande Fratello VIP 5, nei giorni scorsi attraverso alcuni spoiler abbiamo saputo che Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento entreranno nella Casa mentre Gabriel Garko ha ... Leggi su movieplayer

