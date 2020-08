Gli strafalcioni di Tridico: «Partite ive», «open deta». Siamo caduti… ai livelli di Razzi (Di venerdì 14 agosto 2020) strafalcioni in italiano aggiungono imbarazzo alla già imbarazzante audizione alla Camera del numero uno dell’Inps, Pasquale Tridico. Il primo ad accorgersene è stato Claudio Borghi. “Sono senza parole”. In diretta su Twitter ha riferito ai followers in tempo reale gli inciampi del presidente dell’Inps che rendono ancora più surreale quanto accaduto oggi. Tridico ai livelli di Razzi Sconcertare ad esempio che abbia a ripetuto più volte “open deta” (anziché open data), talvolta declinandolo in un malizioso “open date” (appuntamento aperto). Da ridere? Da piangere? Non solo: parlando delle Partite Iva, al presidente Inps ... Leggi su secoloditalia

patripatty5 : RT @riktroiani: 2 ore di audizione del Presidente dell'INPS, Pasquale #Tridico, alla #Camera e non si è ottenuto uno straccio di niente. Gl… - RoxLory : RT @riktroiani: 2 ore di audizione del Presidente dell'INPS, Pasquale #Tridico, alla #Camera e non si è ottenuto uno straccio di niente. Gl… - Nicola23453287 : RT @riktroiani: 2 ore di audizione del Presidente dell'INPS, Pasquale #Tridico, alla #Camera e non si è ottenuto uno straccio di niente. Gl… - MassimoFlumeri : RT @riktroiani: 2 ore di audizione del Presidente dell'INPS, Pasquale #Tridico, alla #Camera e non si è ottenuto uno straccio di niente. Gl… - Ariel2575 : RT @riktroiani: 2 ore di audizione del Presidente dell'INPS, Pasquale #Tridico, alla #Camera e non si è ottenuto uno straccio di niente. Gl… -