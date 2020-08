Ferragosto a Pisa. L’appello del sindaco: invito i giovani che tornano dall’estero a seguire i protocolli sanitari (Di venerdì 14 agosto 2020) Intervento del sindaco Michele Conti alla vigilia di Ferragosto. “Ormai siamo alle porte di Ferragosto, fortunatamente la nostra città è tornata ad essere frequentata, seppur da piccoli gruppi, dai turisti. Ancora numeri esigui ma si può capire che una ripartenza è in atto. Dobbiamo, però, non dimenticare la grande emergenza creata dal Covid-19: dobbiamo continuare a mantenere le distanze di sicurezza e a prestare attenzione a tutte quelle prescrizioni mediche che ormai da tempo abbiamo imparato a conoscere e con cui dobbiamo ancora convivere. Mi rivolgo in modo particolare ai più giovani che, giustamente, vogliono divertirsi e trascorrere magari un periodo di vacanza anche fuori Pisa e fuori Italia. Al momento del rientro fate massima attenzione e ... Leggi su laprimapagina

Sarà aperto anche per Ferragosto il Museo delle Sinopie di Pisa, da alcuni giorni nuovamente disponibile per i visitatori, che hanno modo di ammirare anche tre opere dello scultore Igor Mitoraj. Il mu ...

Un appello alla prudenza e al rispetto delle regole e del distanziamento sociale in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda l'andamento dei contagi da Covid-19. E' il sindaco di Pisa M ...

