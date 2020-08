Elodie, dopo anni la confessione su Maria De Filippi: “Lei è una…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Elodie, la bellissima cantante, parla per la prima volta del suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. Un legame nato quando era lei era nella scuola di Amici in veste di concorrente. Ecco cosa ha detto la cantante a proposito di Maria… Elodie di Patrizi parla del suo rapporto con colei che la scoprì … L'articolo Elodie, dopo anni la confessione su Maria De Filippi: “Lei è una…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ONadde : @connpeoples @Armadillina @sempreciro @IlBacchettone Per recuperare gli ormoni maschili deceduti dopo la visione de… - conci66aa : RT @giobandnere: Elodie, dopo 'piccolo uomo' nuove accuse a Salvini: «Non mi piace come la Lega accalappia voti» - Peppezappulla : RT @LaTentatrice: @giobandnere @leggoit Elodie,dopo piccolo uomo nuove accuse a Salvini:Non mi piace come la Lega accalappia voti»https://t… - LaTentatrice : @giobandnere @leggoit Elodie,dopo piccolo uomo nuove accuse a Salvini:Non mi piace come la Lega accalappia voti»… - infoitcultura : Elodie, dopo piccolo uomo nuove accuse a Salvini: «Non mi piace come la Lega accalappia voti» -