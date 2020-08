Di pietra di legno, ad Alagna l’esposizione sulle genti walser (Di venerdì 14 agosto 2020) La tradizione walser è in primo piano alla mostra Di pietra di legno ad Alagna Valsesia. Il 22 e 23 agosto l’associazione Presmell organizza nel centro storico un’esposizione che descrive il modo di vivere e di pensare della minoranza linguistica. Le fotografie di Carlo Pozzoni che hanno per soggetto gli elementi tradizionali walser sono il … Leggi su periodicodaily

La tradizione walser è in primo piano alla mostra Di pietra di legno ad Alagna Valsesia. Il 22 e 23 agosto l’associazione Presmell organizza nel centro storico un’esposizione che descrive il modo di v ...

Un diamante? No, meglio la montagna…

Una vista spettacolare sulla Valle Isarco, la Val Gardena, le vette delle Dolomiti. A 1310 metri di quota, a Barbiano-Tre Chiese, vicino all'Altopiano del Renon, l'hotel Briol è un'oasi di pace. L'edi ...

