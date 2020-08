Cortina, 38enne romano scivola da una ferrata: è disperso (Di venerdì 14 agosto 2020) Un 38enne romano è dato per disperso dopo essere scivolato da una ferrata che, in localita Fanes a Cortina d'Ampezzo , Belluno,, percorre un corso d'acqua caratterizzato da una serie di cascate, salti ... Leggi su leggo

Un 38enne romano è dato per disperso dopo essere scivolato da una ferrata che, in localita Fanes a Cortina d'Ampezzo (Belluno), percorre un corso d'acqua caratterizzato da una serie di cascate, salti ...

Una bomba d’acqua improvvisa, le mani che scivolano e la caduta fatale nel torrente. Tragedia nel pomeriggio di oggi, 14 agosto, a Cortina. La vittima è un 38enne romano che aveva deciso di trascorrer ...

