Barcellona-Bayern Monaco in tv oggi: canale e diretta streaming. Visibile in chiaro? (Di venerdì 14 agosto 2020) Le informazioni e come vedere in tv Barcellona-Bayern Monaco, quarti di finale della Champions League 2019/2020. La Final Eight in Portogallo entra nel vivo con una sorta di finale anticipata: i tedeschi sono una vera e propria macchina da gol con Lewandowski. Dall’altra parte ci sono i blaugrana di Lionel Messi, usciti vittoriosi dalla sfida col Napoli. La partita di oggi, alle ore 21:00, sarà Visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e in streaming su Sky Go. Non è prevista una diretta in chiaro su canale 5. Leggi su sportface

